Serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi atlatan 18 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.



Kuşadası'nda serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç, suyun dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi atlattı. Olay saat 16.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Kadınlar Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası'na tatile gelen Kaan Çaylak (18) arkadaşları ile serinlemek için Kadınlar Denizi plajına geldi. Denize giren Çaylak'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, dalgalı denizdeki Çaylak'ı çırpınırken gördü. Genç adama ilk müdahale arkadaşları ile görevli cankurtaran yaparken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, karaya çıkarılan ve boğulma tehlikesi yaşayan Kaan Çaylak'a ilk müdahaleyi yaparken, talihsiz gencin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, kalbi duran Çaylak'ı yeniden hayata döndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Dakikalar süren kalp masajının ardından yeniden hayata döndürüldüğü öğrenilen Çaylak, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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