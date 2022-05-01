Kuşadası’nda "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyası yoğun ilgi gördü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan ayı boyunca Kızılay Kuşadası Şube Başkanlığı tarafından 'İyilik sensiz olmaz' sloganı ile yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine umut oldu.



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan ayı boyunca Kızılay Kuşadası Şube Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi yardım yapıldı. 'İyilik sensiz olmaz' sloganı ile yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kızılay Kuşadası Şube başkanı Mustafa Yaranoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl Kuşadası Kızılay Şubesi olarak sanal para yardımı ile 370 aileye 500'er yüz TL nakdi yardım yapıldı. Ramazan ayına girdiğimiz ilk andan itibaren 800 yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca iftar vaktinde pide dağıtımı ile yoksul ailelerimizin çocukları, anne ve babalarının giyim eksikliklerini tamamladık. İhtiyaç halinde gerek nakdi, gerek yiyecek ve giyecek yardımlarımızı aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Kışın muhtaç ailelerimize de 35 ton kömür dağıtımı ile İlköğretim öğrencilerine okul öncesi elbise, mont ve ayakkabı yardımında bulunduk. Üniversite öğrencilerimize de tek seferlik burs yardımı yaptık. Kuşadası'nda Kızılay'ın bayrağını, 'İyilik Sensiz Olmaz' sloganı ile her mevsimde olduğu gibi taşımaya ve yaptıklarımızla Kızılay'ın vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalıştık" ifadelerine yer verdi.

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