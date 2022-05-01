Kuşadası’nda "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyası yoğun ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyası yoğun ilgi gördü

İHA

Kuşadası’nda "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyası yoğun ilgi gördü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan ayı boyunca Kızılay Kuşadası Şube Başkanlığı tarafından 'İyilik sensiz olmaz' sloganı ile yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan ayı boyunca Kızılay Kuşadası Şube Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi yardım yapıldı. 'İyilik sensiz olmaz' sloganı ile yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kızılay Kuşadası Şube başkanı Mustafa Yaranoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl Kuşadası Kızılay Şubesi olarak sanal para yardımı ile 370 aileye 500'er yüz TL nakdi yardım yapıldı. Ramazan ayına girdiğimiz ilk andan itibaren 800 yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca iftar vaktinde pide dağıtımı ile yoksul ailelerimizin çocukları, anne ve babalarının giyim eksikliklerini tamamladık. İhtiyaç halinde gerek nakdi, gerek yiyecek ve giyecek yardımlarımızı aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Kışın muhtaç ailelerimize de 35 ton kömür dağıtımı ile İlköğretim öğrencilerine okul öncesi elbise, mont ve ayakkabı yardımında bulunduk. Üniversite öğrencilerimize de tek seferlik burs yardımı yaptık. Kuşadası'nda Kızılay'ın bayrağını, 'İyilik Sensiz Olmaz' sloganı ile her mevsimde olduğu gibi taşımaya ve yaptıklarımızla Kızılay'ın vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalıştık" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi ...
Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor ...
Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza; 6 yaralı Yaralanan anne çocuklarının 'iyi' haberini alınca kendi acısını unuttu
YEREL HABERLER Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza; 6 ...
Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: ...
Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Kuşadası'nda bayram arifesinde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bayram arifesinde yoğunluk yaşanıyor
MHP’li Alıcık: “Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun”
YEREL HABERLER MHP’li Alıcık: “Dünyanın her yerinde yaşanan acılar ...
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
YEREL HABERLER Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle ...
Didim AK Parti'nin genç yöneticisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Didim AK Parti'nin genç yöneticisi hayatını kaybetti
Aydın'da metrelerce tatlı kuyruğu
YEREL HABERLER Aydın'da metrelerce tatlı kuyruğu
Başkan Çerçioğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı
Aydın’da bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Aydın’da bayram yoğunluğu
Didim’de 1 Mayıs meydanda kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 1 Mayıs meydanda kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu
27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde 3'üncü kişi şüphesi
YEREL HABERLER 27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde ...
Trabzonspor'un şampiyonluğu Aydın'da doyasıya kutlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluğu Aydın'da doyasıya ...
Güneş enerjisi panelini tamir etmek isterken 6'ncı kattan düşen emekli öğretmen öldü
YEREL HABERLER Güneş enerjisi panelini tamir etmek isterken 6'ncı ...
Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu
YEREL HABERLER Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi ...
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
YEREL HABERLER Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Aydın'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Aydın'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı
Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural tanımayanlar kaçamadı
YEREL HABERLER Söke'de drone destekli bayram denetiminde kural ...
Nazilli Belediyesi son iftar yemeğini Cumhuriyet Mahallesi'nde verdi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi son iftar yemeğini Cumhuriyet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.