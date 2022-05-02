Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün toplam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilen Nazilli Belediyespor'da başkan Ünal Önal, karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'ya ateş püskürdü. İki takım oyuncuları arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta Nazilli'den Mert Çapar, Mert Er, Aytaç, konuk ekipten ise Kaan ve Bekir Can kırmızı kart görürken Başkan Ünal Önal, "Hakemde bir art niyet hissettik. Takdir haklarını sürekli onlardan yana kullandı. Mert Çapar'a kırmızı kart gösterdi. Ortalığı sakinleştirmeye çalışan hocamıza kırmızı kart göstererek tribüne yolladı. Ortalığı tamamen gerdi. Verilmeyen bir penaltımız var, faulden gol yedik. Bu kadar bariz hakem hataları olmamalıydı. Maça gölge düşürdü" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-05-02 13:11:59



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