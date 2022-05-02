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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan, Belediye Personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı

İHA

Başkan Kaplan, Belediye Personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramının birinci gününde gerçekleşen bayramlaşma törenin de belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Kaplan “Tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.
Belediye binasında düzenlenen törene Başkan Kaplan’ın yanı sıra, Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, personeller ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmasında bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bir ay boyunca Cenabı Allah’ın rızasını kazanmak için tutulan oruçlardan sonra, bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Yeni belediye binasında ilk bayramı kutladıklarını ifade eden Kaplan "Personellerimizim gayretli özverili çalışmaları sayesinde şu an bu binadayız. Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak adına kapı kapı gezerek gıda yardımları yaptık. Evlerinde yemek yapma imkânı olmayan vatandaşlarımıza KOBEL ekiplerimiz her gün sıcak yemek götürdü. Hepinize emekleriniz ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Organize hareket ederek tüm birimlerimiz ile çok güzel çalışmalara hep beraber imza atıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız. Ben her birinizin ve ailelerinizin ayrı ayrı Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu
Bayramlaşma merasimi, Başkan Kaplan’ın personeli ve vatandaşlar ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

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