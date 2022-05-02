Kuşadası'nda otomobile giren böcek kazaya neden oldu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram sabahı meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.



Olay saat 10:00 sıralarında Kuşadası Aydın yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender A. 'nın kullandığı 35 BAG 992 plakalı otomobile seyir halindeyken böcek girdi. Sürücü'nün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Ö. idaresindeki 09 K 7607 plakalı jeep'le çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Özal yönetimindeki jeep takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Behçet Ö. , olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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