Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, bitime 1 hafta kala 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren sol kanat Aytaç Deniz ve forvet arkası Hasan Yurtseven takıma veda etti. Aytaç, iç sahadaki Karacabey maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumdaydı. İki oyuncunun maçın ardından yönetime ayrılmak istediklerini söylediği, yönetimin de teknik ekibin onayını alarak bu talepleri kabul ettiği bildirildi. Aytaç ve Hasan geçen sezon Nazilli'de şampiyonluk yaşamıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-05-03 11:40:06



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