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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

DHA

Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi Bahri Y. (40) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan İlyas Y. (38), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahri Y. ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi İlyas Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bahri Y., evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Bahri Y., kardeşi İlyas Y.'yi göğsünden vurdu. Yaralanan İlyas Y., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bahri Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN
2022-05-03 12:40:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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