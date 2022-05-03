Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 UB 161 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından şarampole yuvarlanan araç bulunduğu yerden çıkarılırken çekici marifetiyle otoparka çekildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.