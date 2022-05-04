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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

İHA

Ramazan Bayramın son gün tatili için geldikleri Kuşadası'ndan ayrılan tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda Kuşadası İzmir karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

Ramazan Bayramın son gün tatili için geldikleri Kuşadası’ndan ayrılan tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda Kuşadası İzmir karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

4 günlük Ramazan Bayramı tatili için Kuşadası'na gelen tatilciler, sahiller, plajlar, ve kafelerde yoğunluk oluşturmuştu. Bayram tatilinin bugün itibariyle sona ermesiyle yerli turistlerden yarın mesaiye başlayacak olanlar evlerine geri dönmeye başladı.

Kuşadası’nda geri dönüşlerin başlamasıyla Kuşadası İzmir karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kuşadası'na geliş yollarında trafik yoğunluğunun az olduğu görülürken gidiş yolunda bulunan Davutlar kavşağı, Tütüncüler kavşağı ve Kuştur kavşağında ise yoğunluk oluştu. Tatil için Kuşadası’na gelen Nuray Göze, “Her yaz Kuşadası’na zaten geliyoruz, İzmir’de yaşıyorum. Bayram ‘da ayrı bir kalabalık olmuş, Kuşadası her geçen gün değişiyor, güzelleşiyor Kuşadası’nı seviyorum” diye konuştu.

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