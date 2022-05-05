Aydın’da barajların doluluk oranı umut veriyor

Aydın genelinde etkili olan yağışlı havalar çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ederken, barajlardaki doluluk oranları da sulama sezonu için umut veriyor.



Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın’da yeni yılın ilk aylarından bu yana görülen yağışlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz kış ayında yüksek kesimlerde etkisini gösteren karlar erimeye başlarken, barajlardaki doluluk oranı da her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile birlikte sulama sezonunda zor günler geçiren çiftçilerin ise bu yıldan umutlu olurken, barajlardaki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması yüzlerin gülümsetti.



Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık barajlardaki doluluk oranlarına da yansırken son 10 yılın en düşük su seviyesi 10 Ocak 2021 tarihinde yüzde 18 olarak ölçülmüştü. 9 Şubat 2021 yılında il genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 31 iken 5 Mayıs 2022 itibariyle yüzde 70’in üzerine çıktı.



Mayıs ayının ilk haftalarındaki barajların doluluk oranları çiftçilere umut vermeye devam ederken, Büyük Menderes üzerinde bulunan Kemer Barajı’nın doluluk oranı 5 Mayıs itibariyle yüzde 84,1, Çine Adnan Menderes Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 60,5 olarak ölçüldü. Sulama sezonuna kadar barajların tam kapasiteye yakın şekilde dolması bekleniyor.

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