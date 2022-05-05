Aydem Perakende ve Gediz Perakende, öğrencileri sanal gerçeklik deneyimi ile buluşturuyor

Ege Bölgesinde yaşayan 2 bin 500 ilköğretim öğrencisinin, Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Young Guru Academy (YGA) iş birliği çerçevesinde, 'Enerjinle Gelecek Senin' sloganıyla çocukların küçük yaştan itibaren enerji tasarrufunu deneyimleyerek öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlayacak.



Çocukların günlük yaşamlarında enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratarak bilinçlenmelerine katkı sağlanacak bu projeyle yıl içerisinde Ege Bölgesi’nde yaşayan 2 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde belirlenen okullara YGA iş birliğiyle oluşturulan 'Bilim Seansları' çerçevesinde şirket ve dernek gönüllüleri tarafından 'Enerji nasıl üretilir?', 'Evimize nasıl gelir?', 'Enerji verimliliği nedir?', 'Tasarruf yöntemleri nedir?/ Nasıl yapılır?' konularında ön bilgilendirme yapılarak, VR gözlüklerle bu bilgileri öğrencilerin uygulamalı bir şekilde deneyimlemeleri sağlanacak. Öğrenciler, VR gözlükler ile mutfak, salon, ve çocuk odası yaşam alanlarında günlük hayatta gerçekleştirdikleri eylemlerle enerji tasarrufu sağlandığını deneyimleyerek öğrenebilecek.



Sürdürülebilir bir gelecek için topluma fayda ve katkı sağlayan projelerin kurumlar tarafından yapılması gerekliliğini vurgulayan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, “Enerjinle Gelecek Senin” projesiyle çocuklarda küçük yaştan enerji verimliliği bilinci oluşturacaklarını ve bu projeyle çocuklara günlük hayatta uygulayabilecekleri bir deneyim fırsatı sunduklarını belirtti. Young Guru Academy iş birliği ile oluşturulan 'Bilim Seansları' çerçevesinde öğrencilerin bilim setleriyle birlikte farklı bilimsel deneyleri yapabilirken aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda farkındalık kazanacaklarını ifade etti.

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