İncirliova'da toplanan kitaplar kurulan kütüphaneye teslim edildi

İncirliova Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi için başlatılan kitap toplama kampanyası çerçevesinde 750 kitap toplandı.



İncirliova Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurumsal gelişim amacıyla geri dönüşüm ve sıfır atık malzemeler kullanarak geri dönüşüm kütüphanesi oluşturuldu. Oluşturulan kütüphane için başlatılan kitap toplama kampanyası çerçevesinde de bağışçılardan toplanan 750 kitap kütüphaneye teslim edildi. İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katıldığı tören ile kütüphaneye teslim edilen kitaplar vatandaşların hizmetine sunuldu.



Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür eden İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Karaman, "Kurulan kütüphanenin amacına uygun ve işlevsel olabilmesi için kitap sayısının arttırılması ve kitap çeşitliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin ve halkımızın katılımıyla 750 adet kitap kütüphanemize kazandırıldı. Kütüphanemize kazandırılan bu kitaplar, kurumumuzun tüm iş görenlerinin ve halkımızın kullanımına sunuldu. Kampanyamıza katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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