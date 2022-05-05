Aydın Büyükşehir Belediyesi, kurak toprakları hayata döndürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kurak toprakları hayata döndürdü

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kurak toprakları hayata döndürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu’nun Akçaabat Mahallesi’nde yaptığı sulama altyapısı hizmeti ile üreticilerin en büyük girdi maliyeti olan yemi yük olmaktan çıkardı ve kurak arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasını sağladı.

Suyun toprakla buluşması, doğanın yeşillenerek canlanmasını ve her mevsim yeni bir yaşamın kurulmasını sağlarken bu çerçevede harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın bereketli toprakları için çalışmalarına ara vermiyor. Kırsal kalkınmaya önem veren Başkan Çerçioğlu’nun vizyon projeleri ile kurak topraklar ise adeta yeniden hayat buluyor. Başkan Çerçioğlu’nun vizyonu doğrultusunda projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, üreticilere koyun, fide, ilaç, gübre, yem hibe destekleri ve kooperatiflerin desteklenmesi projelerinin yanı sıra üreticilerin tarımsal sulama imkanlarını arttıran altyapı hizmetlerini de sağlıyor. Bu doğrultuda Karpuzlu’nun Akçaabat Mahallesi’ne 1 milyon 300 bin liralık yatırımla, 4.5 kilometre uzunluğunda yeni bir sulama hattı inşa eden ABB, sunduğu imkanlarıyla da mahallerin kaderini değiştirdi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) çalışmaları doğrultusunda bin 400 dekar arazinin faydalandığı su hattı hem tarımsal üretimi arttırdı hem de bölgede yapılan hayvancılığa katma değer kattı. Boş duran arazilerine yem bitkileri eken üreticiler, yetişen ürünlerle hayvanlarının doğal bir arazide beslenmesini sağlarken her gün binlerce lira maliyete ulaşan yem satın almaktan da kurtuldu.

“Su hayattır” diyerek, yapılan çalışmayı daha önce çok önemli bir hizmet olarak nitelendiren Akçaabat Mahalle Muhtarı Ramazan Mavi, düzenli sulamanın başlaması ile birlikte elde edilen sonucun mükemmel olduğunu ifade etti.

“Kurak araziler artık yeşerdi, suyla hayat buldu.”
Bölge vatandaşı için çok önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Muhtar Mavi; “Bizim burada hayvancılık ön planda, bizim derdimiz hayvanların kaba yem bitkisi. 3 dönümlük bir arazi kiraladım, 20 hayvan koydum ve 20 gün idare etti. Çorak bir araziydi, mesela burada nisan, mayıs öncesi biraz yeşerirdi, ondan sonra kururdu. Şimdi artık yeşerdi ve canlandı. Sulama yapıldıkça vatandaşlar buradan kaba yem sağlayabilecek. Bu daha başlangıç, bundan sonra karşı kesimlerde meyve, fidan yetiştirir. Hayvanı olmayan meyve yapar, çok büyük bir hizmet oldu. Kurak araziler artık yeşerdi, suyla hayat buldu” dedi.

“Verim arttı, ekonomik kazanç yükseldi”
Hayvanların yemlenmesini sağlayacak olan ve süt otu denilen karamba ektiklerini belirten Muhtar Mavi; “Samanla ve yemle bir hayvandan 1015 kilo süt alınırken, 25 kiloya çıkardı ve süt üretimi arttı. Mesela 10 kilo süt alıp 6’şar liradan 60 lira alırken, şimdi 20 kilo ile 120 lira alınıyor. Ekonomik açıdan büyük bir kazancı var. Yemin torbası oldu 350 lira, hayvanlar buradan yayılıp eve varınca yem yemiyor. Kalite artıyor, verim artıyor ve hayvanın sağlığı değişiyor. Çok büyük, güzel bir şey, muhteşem. Büyükşehir’in bu sulama kanalını yapmasıyla birlikte Akçaabat değişti. Çok teşekkür ediyorum Özlem Başkana” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi'nin temizlik atağı sürüyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi'nin temizlik atağı sürüyor
Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları ...
Aydın BŞB'den bir imza daha
YEREL HABERLER Aydın BŞB'den bir imza daha
Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu
İncirliova'da toplanan kitaplar kurulan kütüphaneye teslim edildi
YEREL HABERLER İncirliova'da toplanan kitaplar kurulan kütüphaneye ...
Türk kahvesi liderliğini korudu Pandemi döneminin hasreti, Türk Kahvesi ile giderildi
YEREL HABERLER Türk kahvesi liderliğini korudu Pandemi döneminin ...
Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı
YEREL HABERLER Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle ...
Başak Koleji, Türkiye İkincisi oldu
YEREL HABERLER Başak Koleji, Türkiye İkincisi oldu
Bu fakülte ürettiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Bu fakülte ürettiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı ...
Aydem Perakende ve Gediz Perakende, öğrencileri sanal gerçeklik deneyimi ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Aydem Perakende ve Gediz Perakende, öğrencileri sanal ...
Aydın’da barajların doluluk oranı umut veriyor
YEREL HABERLER Aydın’da barajların doluluk oranı umut veriyor
KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor
YEREL HABERLER KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar ...
Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı
YEREL HABERLER Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse ...
Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü ...
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı
Bayramda Milli Parka ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Bayramda Milli Parka ziyaretçi akını
Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı
Kuşadası’nda kruvaziyer bayramı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kruvaziyer bayramı
Kardeşini kendisini hastaneye götürmek istediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Kardeşini kendisini hastaneye götürmek istediği için ...
Vatandaşlar doğal buzdolabı küp ve testilerden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar doğal buzdolabı küp ve testilerden ...
Aydın'da Aslıhan kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da Aslıhan kaldı
Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent’te start alacak
YEREL HABERLER Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent’te start alacak
Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.