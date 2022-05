Aydın'da "Ata Tohumları Projesi" büyümeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Ata Tohumları Projesi her geçen gün büyüyor. Kuloğulları Mahallesi Muhtarı Dursun Ertürk de çocuklar için bu sebzeleri yetiştirmeye başladı.



Tarımda sağlıklı bir gelecek oluşturmak için Aydın’ın yerel tohumlarına sahip çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Ata Tohumları Projesi her geçen gün büyüyor. Projeye sahip çıkan duyarlı vatandaşların da sayesinde Ata Tohumları her geçen gün daha fazla alanda ekilmeye devam ediyor. Ata Tohumlarından üretilmiş fide temin eden Kuloğulları Mahallesi Muhtarı Dursun Ertürk de mahallesindeki çocukların bu kıymetli sebzelerin tadına bakması için dikim yaptı. Aydın’ın endemik bitkilerinin korunmasının önemine dikkati çeken Ertürk, “Çocuklarımız sebzeleri market raflarında yetişiyor zannediyor” ifadelerini kullandı.



Mahallesinde 19 yıldır muhtarlık yapan Ertürk, Ata Tohumlarının önemine vurgu yaparken, “Bizlerin çocukluk yaşlarımızda tükettiğimiz domates, biber ve patlıcanın aromaları kayboldu. Çünkü hibrit tohumlara dönüldü. Birçok kimyasalla bakılan sebzeleri yemeye başladık. İnanın bundan çok rahatsızız” şeklinde konuştu.



"Elde ettiğimiz sebzeleri dağıtacağız"

Özellikle son dönemde, çocukluklarında yetiştirilen sebzelerin neredeyse kalmadığını hatırlatan Ertürk, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun Ata Tohumları bu projesi beni çok heyecanlandırdı. Yani şu anda yerel çeşitleri seçmemin tek sebebi o. Aydın’ın endemik bitkileri olan domates, biber, patlıcan ve diğer çeşitleri aroma ve kokularından dolayı tercih ediyoruz. Tabii bu üretecek olduğumuz sebzeleri kesinlikle ticari amaçlı değil, aynı başkanımız Özlem Çerçioğlu gibi dağıtmayı düşünüyoruz. Yani bir nevi bu çeşitleri biz de tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Okullarda tanıtım yapılacak

Tanıtımı okullarda çocuklara yerel çeşitleri tanıtarak yapacaklarını söyleyen Ertürk, “Hibrit tohumlardan elde edilen tohumlar ertesi yıl kesinlikle filizlenmiyor. Ama Ata tohumu öyle değil. Büyükşehir Belediyemiz sandıklardan, kırsalda yaşayan büyüklerimizden topladığı tohumları yeşerterek bu hale getirdi. Bu işin bir devamlılığının olması gerekiyor. Yani kendi tohumumu kendim üreteyim, önümüzdeki yıl da kendi fidemi kendim yetiştireyim. Bakın; Aydın’ın yerel çeşitleri diyoruz, yani bunlar özgü bir şey. Aydın’da yetişen bir bitkiye sahip çıkmalıyız ki, bunu çocuklarımıza aşılayabilelim” dedi.



"Çocuklar raflarda sebze yetişiyor zannediyor"

Aydın’a uymayan bir bitkinin bu coğrafyada yetiştirilmesinin zor olduğunu belirten Ertürk, “Biz önce kendi çeşitlerimize Başkanımız Özlem Çerçioğlu gibi sahip çıkalım, sonra da onları çocuklarımıza miras bırakalım” ifadelerini kullandı.



Çocukların yerel çeşitler konusunda eğitilmesine de vurgu yapan Ertürk, “Son dönemde bahçeye girmemiş; bir tane sebzenin dibinde bulunmamış, onu sulamamış, o sebzeden sebze toplamamış maalesef marketlerin raflarında sebze yetiştiğini zannediyorlar. Önce çocuklarımızı toprakla buluşturmamız gerekiyor. O toprakta hangi bölgede ne yetişiyorsa onu öğretmemiz gerekiyor. Bu fidelerin kent merkezlerinde dağıtılması da o çocuklar için çok önemli. Evlerinde saksıların içerisinde yetiştirmek için mücadele ettiklerini ben görüyorum. Sadece balkonlarda değil, okullarda da sebze yetiştirmek gerekir. Aydın Büyükşehir Belediyemizin okullara da fide verdiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.