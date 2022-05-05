2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Aydın Fırıncılar Odası tarafından 2 ay önce alınan simite zam kararı Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.



Aydın’da simit fiyatları ile ilgili Fırıncılar Odası tarafından 2 ay önce alınan karar, Pazartesi günü uygulanacak. Artan girdi maliyetlerinin ardından geçtiğimiz Mart ayında alınan kararla simite 50 kuruşluk zam daha yapılmıştı. Fakat Ramazan dolayısıyla uygulamaya girmeyen karar, Pazartesi gününden itibaren uygulanacak. Buna göre en son geçtiğimiz Ocak ayında yapılan yüzde 20’lik zam ile 3 TL’ye satılan simit, Pazartesi günü itibariyle 3,5 TL olarak satışa sunulacak.

Kararın 2 ay önce alındığını hatırlatan Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ ise “Biz zam kararını 2 ay önce almıştık ancak Ramazan dolayısıyla uygulamaya girmemişti. Artan un ve susam maliyetleri nedeniyle unlu mamul işletmeleri simit fiyatlarının güncellenmesi talebinde bulunuyordu. Bizler de 2 ay önce bu talebi değerlendirmeye almıştık. Pazartesi gününden itibaren simit yeni fiyat listesi üzerinden satışa çıkacak” dedi.

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