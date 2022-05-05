Efeler Belediyesi'nin tarım ürünlerini çeşitleniyor

Efeler Belediyesi’nin ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Gödrenli Mahallesi’ndeki 32 dönümlük arazide domates ve biber yetiştirilmeye başlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ”Halkımıza ve Efeler’imizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz” dedi.



Başkan Atay’ın üzerinde önemle durduğu tarımsal kalkınma projeleri, belediye çalışanlarının emekleriyle hayat buluyor. Efeler Belediyesi, üretim yelpazesindeki yerli tarım ürünleri enginar, şevketibostan ile ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve kekiğe son zamlarla fiyatları tavan yapan domates ve biberi de ekledi. Gödrenli Mahallesi’ndeki 32 dönümlük arazide yapılan çalışmayla 29 dönüme domates dikildi, 3 dönümlük alanda ise biber fideleri toprakla buluşturuldu.



Efeler Belediyesi’nin tarım arazilerinde yetiştirilen ürünler, belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlendikten sonra Efe Bakkal raflarında vatandaşlarla buluşuyor. Çarşıpazarlardaki fiyatlarıyla cep yakan tarım ürünlerinin aracısız olarak uygun fiyatlarla halkın sofrasında yer alması sağlanıyor. Konu ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Halkımıza daha rahat bir yaşam sunmak için her alanda çalışıyoruz. Onlar için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı da görev biliyoruz. Halkımıza ve Efeler’imizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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