Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Aydın’da otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza NazilliBozdoğan karayolu üzerinde Esenköy Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli istikametine seyir halinde olan Zeki T. idaresindeki 09 B 1188 plakalı ticari araç ile Bozdoğan istikametine seyreden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen İbrahim A. idaresindeki 09 E 0545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.