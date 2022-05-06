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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Engelsiz Aydın İçin Söyle” büyük beğeni topladı

İHA

“Engelsiz Aydın İçin Söyle” büyük beğeni topladı

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen “Engelsiz Aydın İçin Söyle” Projesi çerçevesinde hazırlanan klip, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Aydın Güçlü Gelecek Gelişim Programı” projelerinden birisi olan “Engelsiz Aydın İçin Söyle” projesi için anlamlı bir klip hazırlandı. Aydın Valiliği koordinasyonunda hazırlanan klipte, il genelindeki kurumlarda eğitim gören özel öğrenciler, Aydın’ı tanıtan ve Milli Mücadele Döneminin önemli kahramanlarından olan Yörük Ali Efe’nin türküsü seslendirdi. Yörük Ali Efe türküsünü seslendirdi. Sultanhisar Atça Fahriye Dilerek İlkokulu, Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu, Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu, Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 5 okulun öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı klip, kısa sürede izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Klipte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da yer alırken, özel öğrenciler ve öğretmenler Aydın’ın tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalara destek vermiş oldu.

Aydın Valiliği tarafından servis edilen klibin paylaşımına ise “Valiliğimiz koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Engelsiz Aydın İçin Söyle Projesi” çerçevesinde ilimizdeki kurumlarda eğitim gören özel öğrenciler, Aydın’ı tanıtan Yörük Ali Efe türküsünü seslendirdi. Keyifli seyirler” notu düşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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