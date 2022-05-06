Nazilli Belediyespor sezonu Şanlıurfa'da bitirecek

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olan iddiasız Nazilli Belediyespor,sezonun son maçında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa GAP Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalıları Mert Çapar, Mert Er, takımdan ayrılan Aytaç, Hasan ve Cesur bu karşılaşmada görev alamayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-05-06 11:15:37



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