Kuşadası’nda plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte plajlarda tatilcilerin keyifli ve huzurlu bir ortamda denize girebilmeleri için hazırlıklarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından kumsallarda temizlik ve bakım çalışmalarına ağırlık verildi.

Sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nın plajları turizm sezonuna hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde belirlenen program dahilinde düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip, yabancı cisimlerden arındırıyor. Denizdeki yosunları da toplayan ekipler ayrıca eskiyen soyunma kabinlerini, duşları, şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştiriyor. Tatilcilerin denizin keyfini güvenli bir ortamda çıkarmaları için hijyen tedbirlerini de elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, plajlarda dezenfekte işlemi de gerçekleştiriyor.

Esnaf çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Sahil Siteleri’nde esnaflık yapan Tekin Özdaş, Kuşadası Belediyesi’nin kenti yaz sezonuna hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirterek, “Kuşadası’nın deniz ve kumsalları çok güzel. Bu nedenle her yıl hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Kentimize turistin gelmesi esnaf olarak bizim de para kazanmamız anlamına geliyor. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnunuz” dedi.

“Hazırlıklarımız dört koldan devam ediyor"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır iyi bir turizm sezonu yaşayamadık. Bu süreyi fırsata çevirip önce merkezde bulunan turistik çarşılarımızı baştan aşağıya yeniledik. Liman bölgesindeki Grand ve Orient Bazaar’da da alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kentimize yeni yollar kazandırırken bir yandan da eskiyen yolların bakımlarını yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi dört koldan yaz dönemine hazırlıyoruz. Türkiye’de turizmin başladığı ilk yer olan Kuşadası’nı eski günlerine döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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