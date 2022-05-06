Nazilli OSB'deki yangında 4 iş yeri ve bir araç zarar gördü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında dört iş yeri ile bir araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yandaki depolara da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Dört iş yeri ile bir araçta maddi hasarın meydana geldiği yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



“Yangın çoklu kablo kullanımından kaynaklanmış”

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Serdar Adanır, “Yoğun duman ihbarı üzerine Nazilli bölgemizden 3 araçla ekiplerimiz bölgeye çıkıyor. Ekiplerimiz geldiğinde mobilya imalathanesinin yandığını görüyor. Tavanların sandviç panel olmasından dolayı yangın yan taraftaki imalathane ve işletmelere de sıçrıyor. Yaptığımız incelemede ilk etapta yangının çoklu kablo kullanılması sonucu meydana geldiği üzerinde duruyoruz. Araştırmamız devam ediyor. 6 araç 15 personel ile yangını söndürdük ve bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

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