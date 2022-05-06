Oto elektrikçideki yangın söndürüldü

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde oto elektrik dükkanının üst katında depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi 1015 sokak üzerinde bulunan Yılmaz D.’ye ait oto elektrik dükkanının üst katındaki depo bölümünden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

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