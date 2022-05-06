Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, organize sanayi bölgesinde Mehmet Erol Sürer'e ait mobilya atölyesinde çıkan ve bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Yangın maddi zarara neden ourken, marangoz atölyesindeki 2 otomobil de kısmen yandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2022-05-06 15:59:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.