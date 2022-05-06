Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yoğun çalışma

Didim Belediyesi kentin çeşitli bölgelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda bin 200 metre uzunluğunda begonit taşı döşeme işlemi gerçekleştiriyor.



Turizm sezonu öncesinde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen ve tüm birimleriyle sahaya inen Didim Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. İsmini altın rengi kumlarından alan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Altınkum Plajı'nda çalışmalar hız kazandı. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde tahrip olan yol döşemeleri sökülerek begonit taşı döşeme işlemine başlanıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de bölgede peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandı.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Atabay'a Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci de eşlik etti. Bölge esnafı ve vatandaşlar ile de bir araya gelen Başkan Atabay, çalışmaların hızla sonlandırılacağını belirterek Didim'i turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlayacaklarını söyledi.

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