Köşk’te trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı ileri sürülürken, kaza sonrası AydınDenizli yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza akşam saatlerinde Köşk 1. Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’dan Nazilli istikametine seyir halinde olan 09 CBS 55 plakalı minibüs, kavşağa çıkış yapan 35 KD 422 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile refüje savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, hareket kabiliyetini kaybederek yol ortasında kalan diğer araç da çevredekilerin yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazanın araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.