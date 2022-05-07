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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi

İHA

Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi

Aydın’da gece yarısı 120 km hızla yoldan çıkan bir otomobil etrafı savaş alanına çevirdi. Kazada yol kenarındaki saç bariyerleri kırarak incir bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Feci kaza gece yarısı saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Ergün B. yönetimindeki 09 EL 290 plakalı otomobil, Denizli Çevre Yolu çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki saç bariyerlere çarpan otomobil, bariyerleri kırarak incir bahçesine uçtu. Bahçede önüne gelen tüm ağaçları deviren otomobil daha sonra durabildi. Yoldan geçenlerin feci kazayı görerek durumu 112 Acil Servis Hattı’na ihbar etmesinin ardından bölgeye çok sayıda AKS 110 ekibi gönderildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ergün B. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Ambulansına teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bu arada kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 KM’de takılı olduğu görüldü.
Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken incir bahçesinde de maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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