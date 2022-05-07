Koçarlı’nın çehresi yatırımlar ile değişiyor

Koçarlı Belediyesi’nin ilçede yeşil ve vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal alanları artırarak yeni park yapma ve var olan parkları yenileme çalışmaları hızla devam ederken, belediye tarafından yürütülen yatırımlarla Koçarlı ilçesinin de çehresi değişiyor.



Parkların Koçarlı halkı ve ilçeye gelen misafirler tarafından daha işlevsel kullanımını sağlamak isteyen Koçarlı Belediyesi, ilçe genelinde bir yenileme çalışması başlattı. Yeşil alanların bakımını yapmanın yanı sıra yeni parklar ve var olan parklara da yeni fonksiyonlar kazandırarak vatandaşın hizmetine sunmak isteyen Koçarlı Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlükleri Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçenin pek çok noktasında aynı anda çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede Koçarlı Belediyesi tarafından kent meydanı düzenleme çalışmaları dahilinde yıkılarak yeniden inşa edilen Adnan Menderes Aile Çay Bahçesi vatandaşın hizmetine açıldı.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yenilenen yüzü ile Adnan Menderes Aile Çay Bahçesin'in vatandaşın hizmetine açtıklarını ifade ederek, “Hizmetlerimiz vatandaşların taleplerine göre şekilleniyor. Nezih bir mekan olarak ilçemiz cumhuriyet meydanında bin 400 metrekare alanda yenilediğimiz Adnan Menderes aile çay bahçemiz, terasıyla, traverten kaplama şıklığıyla, yeşilliğin korunduğu çevre düzenlemesi ile ve en önemlisi engellilerimizi de düşünerek engelli rampaları, engelli tuvaletleri ile modern bir çay bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ayrıca ücretsiz WİFİ alanı ile de gerek Koçarlılı vatandaşlarımız gerekse ilçemize gelen misafirlerimiz dilediği gibi internete girerek teknolojiden yararlanabilecek. Adeta Koçarlımızın çehresini değiştiren yeni meydan projemiz ve Adnan Menderes Aile Çay Bahçemiz ilçemize modern kent görünümü kazandırma anlamında önemsediğimiz bir projemizdi. Koçarlı’mızın kalbi olan Cumhuriyet Meydanı’mızı yaptığımız düzenlemeyle yepyeni bir görünüme kavuştu. Göreve seçildiğimizden bu yana tüm girişim ve mücadelemiz, Koçarlımızın yeniliklerle tanışmasını sağlamak adınadır” diye konuştu.

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