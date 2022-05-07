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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de trafik kurallarına dikkat çekildi

İHA

Söke’de trafik kurallarına dikkat çekildi

Söke’de Karayolları Trafik Haftası nedeniyle ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ kampanyasına farkındalık oluşturmak üzere etkinlik gerçekleştirildi. Sazlı girişi trafik kontrol noktasında gerçekleşen farkındalık etkinliğine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim katıldı.
Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarının Trafik ekiplerinin yer aldığı etkinlikte sürücüler trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılırken, ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ kampanyası başta olmak üzere çeşitli trafik kurallarını içeren kitapçık ve broşürler dağıtıldı.
Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; “Trafik Haftası; trafik güvenliği eylem planındaki hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla yapılması gerekenlere dikkat çektiğimiz, kamu kurumları olarak uygulamaların ne kadarını yerine getirebildiğimizi ölçebildiğimiz dönem oluyor. Belirlenen çeşitli başlıklarda Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz sahada uygulamalar yapıyor. Bu yıl trafik haftasının teması ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ başlığı oldu ve bu başlıkta etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız bu konuda farkındalık oluşturup, dikkat çekmek. Hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Hem sürücüler, hem de yayaların trafik güvenliği için kurallara uymaları gerekiyor. Son yıllarda belirlenen ana başlıklarla trafik konusunda ciddi bir farkındalığın oluştuğuna inanıyorum. Trafik konusunda hassasiyet gösteren yayalar ve sürücülerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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