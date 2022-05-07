Başkan Özcan'dan annelere anlamlı hediye

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Anneler Günü dolayısıyla belediye personelleri tarafından özel olarak hazırlanan 10 bin adet önlük dağıttı.

Her yıl Anneler Günü'nün anlamlı bir şekilde kutlanması için çalışan Nazilli Belediyesi, bu sene de fedakar anneleri unutmadı.

Aylar önce hazırlıklara başlayan belediye personelleri, belediye terzihanesinde dikilen ve Lütfi Selek Kültür Merkezi'ndeki sanat kurslarında boyaması yapılan mutfak önlüklerini Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın öncülüğünde annelere hediye etti.

Sabah erken saatlerde dağıtıma başlayan Başkan Özcan; "Hayatımızın her aşamasında yanımızda olup bize güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yaklaşık 10 bin adet hazırlanan hediyelerimizi annelerimize, anne adaylarımıza dağıttık. El emeği olması bizler için ayrıca kıymetli. Hediyelerimizin hazırlanmasında büyük emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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