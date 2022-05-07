Aydın Valisi Aksoy 'trafikte güvenlik' denetimine katıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' çerçevesinde; vatandaşlarda trafik bilincini oluşturmak, maddi ve manevi oluşabilecek olan kayıpların önüne geçmek amacıyla düzenlenen trafikte güvenlik denetimine katılarak sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.



Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde yaya önceliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra; Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Cihan Seymen ve Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Fucular katıldı.



Trafik ekipleri ile birlikte araçları durduran Vali Aksoy, sürücülere emniyet kemerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Sürücülere ayrıca bilgilendirme amaçlı broşür dağıtan Aksoy, araçlarda bulunan çocuklara da oyuncak hediye etti.



Her yıl kural ihlalleri, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle meydana gelen kazalarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "İlimizde karayolları trafik güvenliği ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için yoğun gayret göstererek gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanması, yalnızca bu işle sorumlu kurum ve kuruluşların gayretleri ile varılabilecek bir hedef değildir. Herkes trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için şart olduğunu bilmeli ve buna inanmalıdır. Bu sebeple trafikte bireysel duyarlılıkta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve kurallara uymayı bir görev kabul etmeliyiz. Bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara riayet etmeye davet ediyorum" dedi.

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