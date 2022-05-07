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KUŞADASI, (DHA)

STAT: Kuşadası Özer Türk

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xx), Fatih Söyler (xx), Mustafa Han (xx)

KUŞADASISPOR: Onur Muhammet (x) Hayrullah (x) (Dk. 79 Eren x), Emir (xx), Önder Sezar (x) (Dk. 57 Cihangir x), Barış Sungur (x), Metin Arda (x) (Dk. 57 Özcan x), Atakan (xx), Muhammet (x) (Dk. 72 Ali Öztürk x), Yağız (xx), Ferhat (xx), Emre (x) (Dk. 79 Yusuf x)

İSKENDERUNSPOR: Emre Güler (xx) (Dk. 77 Onur Can xx) Abdurrahman (xx), Hakan Kuş (xxx), Rauf (xx), Erdinç (x) (Dk. 68 Buğra xx), Ömer (xx), Yasin (xx), Murat (xx), Metehan (x) (Dk. 68 Hıdır xx), Aydın Yılmaz (xxx), Muhammed Emin (xx)

GOLLER: Dk. 29 Aydın Yılmaz, Dk. 65 Hakan Kuş (İskenderunspor)

SARI KARTLAR: Barış, Cihangir (Kuşadasıspor), Ömer, Yasin, Muhammed Emin, Murat (İskenderunspor)

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta 38'inci ve son hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde İskenderunspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 29'uncu dakikada Aydın Yılmaz, 65'inci dakikada Hakan Kuş kaydetti. Bu sonuçla Kuşadasıspor sezonu 47 puanla tamamlarken, 74 puana ulaşan İskenderunspor ise Play-Off yarı finalde 52 Orduspor FK ile eşleşti. Yarı final ilk maçları 12-13 Mayıs'ta ikinci müsabakalar ise 17-18 Mayıs'ta oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-05-07 17:08:55



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