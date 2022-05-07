Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı eşi Doğukan Bağ'ı bıçakla öldüren Emel Bağ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-05-07 18:32:39



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