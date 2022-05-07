Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 09 DH 913 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.Ç., V.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2022-05-07 21:58:19



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