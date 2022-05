Vali Aksoy; "Aydın'da 190 çölyak hastası var"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlarken, Aydın’da 146 kadın ve 44 erkek olmak üzere toplamda 190 çölyak hastası olduğunu belirtti.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla her yıl 9 Mayıs tarihi Dünya Çölyak Günü olarak kutlanmaktadır. Çölyak hastalığı, yaşamın her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde Çölyak hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında Çölyak hastası tahmin edilmekte ve ancak yüzde 10’nuna tanı konulmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2017 yılında Ege Bölge’sinde Çölyak hastalığı tanısı alan kişi sayısı 4 bin 75’tir. 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile de ülkemizdeki toplam hasta sayısı 68 bin 123'tür. Aydın Valiliği Engelli Bilgi Bankası verilerine göre Aydın’da 146 kadın, 44 erkek olmak üzere 190 Çölyak’lı vatandaşımız mevcuttur. Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glütenden uzak sıkı bir diyettir" dedi.



Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi ve materyallerin www.beslenmehareket@saglik.gov.tr adresinden vatandaşlarla paylaşıldığını kaydeden Aksoy, "Sağlık Bakanlığımız tarafından STK’lar, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları (Tiroid, Osteoporoz, Gut) ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 20192023 hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Kontrol programı dahilinde ilimizde, toplumsal bilinç ve farkındalığı sağlamak amacı ile bu güne kadar Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde stant çalışmaları yapılmış ve vatandaşlarımıza konu ile ilgili bilgiler verilerek, broşürler dağıtılmıştır. Devam eden bu faaliyetlerin yanı sıra bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi ve materyaller www.beslenmehareket@saglik.gov.tr adresinden vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Çölyak Günü’nün bu yıl da en verimli şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çölyak hastası vatandaşlarımızın 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü kutluyor, yaşamlarında kolaylıklar diliyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

