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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy'un 'Vakıflar Haftası' mesajı

İHA

Aydın Valisi Aksoy'un 'Vakıflar Haftası' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 'Vakıflar Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Vakıflar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkân sağlamakta, sosyal barışın tesisinde, Devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışının gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf; insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını hatırlatmaktadır. Fakirin gülen yüzü zenginin varoluş gayesidir. Bazen açlığa, bazen zamana, bazen yalnızlığa, bazen de hastalara şifa ve çaredir. Bilindiği üzere; bizim inancımız da, örf ve adetlerimizde yardımlaşma ve ihtiyacı olanlara destek olmak çok önemlidir. Ülkemizin tarihi açısından baktığımızda önemli bir geçmişe sahip olan vakıflar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynamış; dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmıştır. Hatta Selçuklu ve Osmanlı Vakıf medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda Vakıflar; geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır" dedi.

Aydın'da da birçok önemli vakıf eseri olduğunu sözlerine ekleyen Aksoy, "Bugün ilimizde de çok önemli vakıf eserleri bulunmaktadır. Rahmetle, minnetle andığımız aziz ecdadımızdan yadigâr kalan bu vakıf eserlerini korumak, geliştirmek ve bu eserlere yenilerini eklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Diğer taraftan; Vakıfların çalışmalarını şeffaflık anlayışı içerisinde, verimlilik ve sorumluluk esasları doğrultusunda gerçekleştirmesi ayrılan kaynakların belirlenen hedefler doğrultusunda akılcı biçimde kullanılması bu kurumların geçmişten gelen saygınlığını sürdürmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Garip gurabaya, fakir fukaraya sahip çıkma, eğitim kurumları, ibadet haneler, sağlık tesisleri, yurtlar yapma gibi birçok hayırlı hizmeti ilimizde başarıyla yerine getiren Vakıflarımızın tüm yöneticilerini, temsilcilerini, üyelerini bu vesile ile tebrik ediyor, Vakıf kurumunun yaşatılarak geleceğe taşınması ve vakıf bilincinin geliştirmesi açısından Vakıflar haftasında yapılan etkinliklerin önemli bir işlevi olduğuna inanıyor, herkesin Vakıflar Haftasını kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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