AK Partili Özmen: “Mutlaka acil durumlar için birim bırakılacaktır”

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatında yüzde 39’luk fiziki gerçekleşme tamamlanırken, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise mevcut hastanelerin durumu ile ilgili açıklama yaparak “Acil hizmet için mutlaka şehir merkezinde bir birim bırakılacaktır” dedi.



Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. Hastanenin tamamlanması için çalışmalar hızlanırken, Şehir Hastanesi’nin açılması ile birlikte mevcut hastanelerin akıbeti de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti Aydın teşkilatı, geçtiğimiz gün hastane inşaatında inceleme gerçekleştirirken, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de şehir merkezindeki mevcut hastanelerin akıbeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasının ardından şehir merkezindeki Aydın Devlet ve Atatürk Devlet hastanelerinin akıbetine ilişkin açıklama yapan Özmen, mutlaka acil hizmet için bir birimin bırakılabileceğini ifade etti.



Hastane inşaatının yüzde 39’luk kısmının tamamlandığını ve 2023 seçimler öncesine yetiştirileceğini ifade eden Başkan Özmen, mevcut hastaneler ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Geçen hafta Sağlık Bakanımızla onu da görüştük. İnsanların acil ihtiyaçlarına ve sağlık hizmetlerine ulaşması bakımından nüfus yoğunluğunun olduğu merkezde mutlaka bir birim bırakılacak. Bütün şehirlerde bu var. Tabii bunu o zamanki bürokrasideki arkadaşlar, siyasetteki aktörler, hangi hastane nerede kalır, hangi ihtiyaçlara cevap vermek için kalır o gün değerlendirilir ama insanların şehir merkezinde ulaşabilecekleri bir acil hizmet mutlaka olur, olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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