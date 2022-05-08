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ADÜ'de 'Organ nakli notları değiştirildi' iddiasına soruşturma

DHA

ADÜ'de 'Organ nakli notları değiştirildi' iddiasına soruşturma


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve Doç. Dr. Mahir Kırnap farklı zamanlarda hastaneden istifa etti. ADÜ'den geçmiş dönemde yaptığı ameliyat notlarını isteyen Doç. Dr. Yılmaz, kendisinin ve Doç. Dr. Mahir Kırnap'ın yaptığı ameliyatların hastane hekimlerinden E.B.C. yapmış gibi kayıtlara geçildiği iddiasıyla, konuyu yargıya taşıdı. İddialar üzerine Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, 1 yıl önce ADÜ'den istifa ederek özel bir hastanede görev yapmaya başladı. Kendisiyle aynı dönemde organ nakli yapan Doç. Dr. Mahir Kırnap da bir süre önce ADÜ'den istifa etti. İki doktorun istifası üzerine hastanede organ nakli ameliyatları dururken, Bakanlık ADÜ'nün organ nakli ruhsatını askıya aldı.
AMELİYAT NOTLARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASIYLA YARGIYA BAŞVURDU 
Doç. Dr. Yılmaz, çalıştığı özel hastaneye organ nakli izni ve ruhsatı almak için 1 ay önce ADÜ'de yaptığı 'böbrek nakillerinin ameliyat notları' resmi belgesi talebinde bulundu. İddiaya göre, Doç. Dr. Yılmaz kendisinin ve Doç. Dr. Mahir Kırnap'ın ameliyat notlarının değiştirildiğini gördü. Yaptıkları bazı ameliyatların hastane hekimlerinden E.B.C. yapmış gibi kayıtlara geçildiğini ileri süren Doç. Dr. Yılmaz, değiştirilen belgelerle ADÜ Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunarak organ nakli ruhsatı almaya çalıştığını da öne sürdü. Doç. Dr. Yılmaz, evrak sahteciliği yapıldığı ve ilgililerin görevi kötüye kullandığı iddiasıyla konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.
REKTÖR: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İddialar üzerine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk, iki doktor arasında uzun yıllar süren husumet nedeniyle birbirlerinin açığını aradıklarını, üniversite yönetiminin olayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Soruşturma başlattıklarını ifade eden Rektörü Prof. Dr. Selçuk, "2 doktor arasında bir husumet var. Bunu gün yüzüne çıkarıp birbirlerinin açıklarını arıyorlar. Bir sıkıntı var. Ben de bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlattım. Bu iki öğretim üyesi arasında olan bir konu. Üniversite yönetimiyle bir alakası yok. Üniversitemizin isminin böyle konularla anılmasını istemiyoruz. Üniversitem adına üzülüyorum. Millet sizden derman bekliyor. Soruşturma kapsamında ne çıkarsa çıksın sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
'SORUMLULAR HAKKINDA EN SERT İDARİ YAPTIRIMLARI DEVREYE ALACAĞIZ'
ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da "Konu ile ilgili ihbar bize ulaşır ulaşmaz soruşturma sürecini başlattık. İnceleme neticesinde iddia edilen suç oluşmuş ise sorumlular hakkında en sert idari yaptırımları devreye alacağız ve hastane yönetimi olarak da konuyu yargıya taşıyacağız. Murat Yılmaz yaklaşık 1 yılı önce buradan ayrıldı. Olay Yılmaz´ın sözlü şikayeti üzerine ortaya çıktı. Şu an için böbrek nakli hastanemizde yapılmıyor. Geçici olarak durduruldu. Soruşturmanın seyrine göre yeniden yapılması için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.   (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-05-08 19:45:27

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