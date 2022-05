Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Kırsal kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra örnek üretim modelleri konusunda da çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından sebzeler yetiştirerek, üretimde doğallık, yerlilik ve sürdürülebilirliğe dikkat çekip üretilen sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi de tarımı yerelde güçlendirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için uzun zamandır örnek olacak şekilde ata tohumlarıyla üretim yapıyor. Sultanhisar ilçesinde yer alan serasında yıl boyunca üretim yapan Büyükşehir Belediyesi, yerel ürünlere özel önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede yerli ürünler olan Koçarlı Pembe Domates, Yenipazar Tatlı biber ve Aydın Karası Patlıcan’ın yeni sezonundaki ilk mahsullerini hasat ederek vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin üretici ve tüketiciyi aracısız olarak bir araya getirdiği Halk Ege Et marketlerindeki raflarda yerini alan sebzelere vatandaşların ilgisi ise oldukça yüksek.



“Yerli malı yurdun malı, her Türk bunu kullanmalı”

Ekonomik fiyatları, kaliteli ürünleri ve güvenilir yapısıyla vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan Halk Ege Et marketlerinden alışveriş yapan vatandaşlardan Kadriye Olguncan, "Organik olmaları bizim için daha güvenli ve her yönden daha sağlıklı. Belirli yerlerde değil her tarafta yerli tohumlarımızın olması lazım. Yerli malı yurdun malı, her Türk bunu kullanmalı" dedi.



Doğal ürünleri tüketirken daha mutlu olduklarını belirten bir başka vatandaş da, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini desteklediğini, daha lezzetli ve ata tohumdan olan domatesleri tüketmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.



Ata tohumları ile üretim yapmanın hem üretici, hem de tüketici için önemli olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Üretici ata tohumunu tercih ederse, elde ettiği ürünlerden alacağı tohumları bir sonraki ekimde yeniden kullanabiliyor. Bu ekonomik ve sürdürülebilir bir yöntemdir. Tüketiciler ise doğal ve sağlıklı ürünler ile buluşmuş oluyor. Halk Ege Et marketlerindeki ilgi gösteriyor ki bu ürünlere vatandaşlarımız rağbet ediyor. 8 yıldan bu yana ata tohumlarını koruduk, ürün çeşitliliğini sağladık ve bereketli topraklarımızda üreterek vatandaşlarımıza sunduk. Aynı zamanda bu tohumları ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza gönderdik. Bununla birlikte sadece üretici değil, vatandaşlarımızda üretsin diye her yıl milyonlarca fide dağıtıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendiğimiz ve geliştirdiğimiz bu tarımsal hamlenin tüm şehirlerimizde filizleneceğine inanıyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.