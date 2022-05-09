Didim Belediyesi'nden kadınlara binlerce çiçek

Didim Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle kentte yaşayan kadınlara Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yetişen binlerce çiçeği dağıttı.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimi Anneler Günü dolayısıyla Merkez Camii önünde kurulan stantta kentte yaşayan binlerce kadına çiçek dağıttı. Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Fidanlığı bünyesinde yetiştirilen çiçeklerin hediye edildiği kadınlar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti.



Başta Didimli anneler olmak üzere tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Doğumumuzdan itibaren desteklerini bizlerden esirgemeyen, hayatımızın her aşamasında yanımızda olan annelerimiz için ne yapsak az. Bugün, kendi fidanlığımızda yetişen binlerce çiçeği Anneler Günü nedeniyle Didimli kadınlara dağıttık, onları bir nebze de olsa mutlu edebildik. Ekiplerimiz çiçek dağıtımının yanı sıra kentimizi de bin bir renkli çiçekler ile süsledi. Emeklerinden dolayı personellerimize teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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