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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobisiyle dükkanını müzeye çevirdi

İHA

Hobisiyle dükkanını müzeye çevirdi

Aydın’da 50 yıldır tornacılık yapan Kemal Göçgeldi, eski eşyalara olan merakıyla 40 yılda topladığı yüzlerce ata mirasını sergileyerek, dükkanını adeta bir müzeye çevirdi. Efelerin kullandığı tüfeklerden, bakır bakraçlara kadar birçok ürünü toplayan Göçgeldi, yörük kültürüne sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.
Aydın’da yaşayan 66 yaşındaki Kemal Göçgeldi, tornacılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Göçgeldi, terziliğin yanında hobi olarak da ata mirası eşyaları biriktirmeye başladı. Çocukluğundan beri merakı olan eski eşyaları yıllardır biriktiren Göçgeldi, eski tüfeklerden, gaz lambasına, bakraçlardan, hayvan çanlarına kadar eski dönemlerde kullanılan eşyaları dükkanında sergiliyor. Özellikle yörük kültürünün unutulmaması için çaba sarf ettiğini ifade eden Göçgeldi, topladığı eşyalarla dükkanını adeta bir müzeye çevirdi.
Çocukluk merakını tutkuya dönüştüren Göçgeldi, 40 yılda gaz lambası, ibrik, tüfek, kılıç, hayvan çanları gibi yüzlerce ürün topladı. Daha sonra topladığı antikaları yaklaşık 15 metrekarelik torna dükkanında sergilemeye başladı. Adeta müzeye dönen torna dükkanı, müşterilerine de tarihte yolculuk yaptırıyor.

Yörük kültürüne sahip çıkmaya çalıştığını ifade eden Kemal Göçgeldi; “Ben de yörük çocuğuyum. Atalarımız yörük, çobanlıktan geldik. Onun için büyüklerimizin kullandığı eşyaları biriktiriyorum. Çocukluktan kalma da bir merakım var. Atalarımızın kullandığı eşyaları, aletleri boş vakitlerimde topluyorum, bakımlarını yapıyorum. Çünkü çok eski ürünler olduğu için tamir yapıyorum. Geçmişimizi unutmayalım diye bunlara sahip çıkıyorum. Burası yarı müze gibi aslında. Atalarımızın kullandığı mirasları sergiliyorum. Geçmişimiz için toplamaya çalışıyorum. Esnaf olduğum için her türlü misafirimiz geliyor. Bunları gördüğü zaman ‘Bunu nenem dedem kullanmıştı’ diyerek çocukluğu aklına geliyor. Sergilediğim ürünleri görenler geçmişe yolculuk yapıyor. Kullanmadıkları eski eşyaları da ‘Çöpe gitmesin, biz sahip çıkamıyoruz’ diyerek bana hediye ediyorlar. Ben de tamirini ve bakımını yaparak buradaki ürünlerin yanına koyuyorum. Kısacası geçmişimize sahip çıkıyorum” dedi.

“Geçmişe bakıyoruz”
Kültürün gelecek nesillere aktarılmasını istediğini belirten Göçgeldi; “Eskiden efelerimizin kullandığı bıçaklar, kamalar, saldırmalar, tüfekler var. Koyun, deve çanları var. Koyun kırkma makasları, deve yularları, at üzengileri var. Nenelerimizin kullandığı bakraçlar, hayvanlar var. Yani türlü çeşit hatıralar var. Bulduğum bütün ürünler arızalı oluyor eski olduğu için. El emeğimle tamir yapıyorum, sahip çıkıyorum hem geçmişimizi unutmayalım hem de gençlerimiz öğrensin gelecek nesillere aktaralım diye sahip çıkıyorum” dedi.

Hobisinin, komşu esnaflar tarafından da çok beğenildiğini ifade eden Göçgeldi; “1978 yılında Çine’den Efeler’e geldim ve 44 yıldır aynı yerimdeyim. Bu sergiyi gören esnaf komşularım da çok iyi karşılıyor. Çoğunun hoşuna gidiyor. Gelip bakıyorlar. Genelde öğleden sonra çay demlerim esnaf arkadaşlar gelir. Buradaki plaklardan da müzik açıyoruz. Hep birlikte canlı müzik eşliğinde geçmişe bakıyoruz. Onlar da eşyaları görünce eski günlerini hatırlıyor. Yörük dostlarımızla vakit geçiriyoruz” dedi.

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