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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Folklor Kongresi ADÜ’de başladı

İHA

Uluslararası Folklor Kongresi ADÜ’de başladı

Uluslararası Balkanlar, Anadolu, Kafkasya ve Türkistan Coğrafyası Sanat, Kültür, Tarih ve Folklor Kongresi Sanat Etkinlikleri’nin 2.si bu yıl da ADÜ’nün ev sahipliğinde başladı. 3 gün sürecek olan kongrede, ortak kültürler anlatıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Balkanlar, Anadolu, Kafkasya ve Türkistan Coğrafyası Sanat, Kültür, Tarih ve Folklor Kongresi Sanat Etkinlikleri, açılış töreni ile başladı. Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, İnguşya, Çeçenistan, Kazakistan, Arnavutluk, Gürcistan, Moğolistan, Bulgaristan, Rusya, Tataristan, Amerika, Gagauzya, Türkmenistan, Kosova, İran, Ukrayna, Filipinler, Endonezya, Letonya, Hindistan, Hollanda, Romanya olmak üzere 25 ülkenin katıldığı kongrede folklor, kültür ve tarih gibi birçok noktada söyleşiler gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kongre Eş Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.’ sözünün gereği olarak bu sempozyumda yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Balkanlar, Kafkasya, Anadolu ve Türkistan coğrafyalarında var olan kültürü, sanatı, bilimi siz değerli bilim insanlarıyla birlikte üç gün boyunca ele alacağız. Bu kongrenin bu coğrafyalarda yaşayan milletlere hayırlar getireceğine inanmaktayım” dedi.
Kongre çerçevesinde konuşmaların ardından müzik dinletisi ve plaket töreni gerçekleştirilirken, ardından 13 farklı ülkeden yaklaşık 53 sanatçı akademisyenin birer eserinin yer aldığı Uluslararası Türk Sanatları Karma Sergisi açıldı.

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