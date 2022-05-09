Nazilli’de Dünden Bugüne Zamana Yolculuk Sergisi açıldı

Nazilli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Dünden Bugüne Zamana Yolculuk” isimli kırk yama ve giysi tasarım sergisi ziyarete açıldı.



Lütfi Selek Kültür Merkezi’ndeki açılış törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulgani Kavak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, kurs öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.



Açılışta konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Burada emeğin, sevginin ilmek ilmek dokunduğu çok kıymetli eserleri görmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok değerli hocalarımıza ve kursiyer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliği ile olunca Nazilli’de güzel şeylerin üretildiğini görüyoruz. Nazilli tarihinde dokuması ile meşhur bir yer. Osmanlı kayıtlarında Nazilli dimisi ve yastığı var. Atamızın büyük desteği ile daha sonrasında Nazilli basması tanınmıştır. Yokluğun içerisinde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneği Sümerbankımız olmuştur. Nazillimiz için değer üreten herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.



Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından çok kıymetli tasarımlar ürettiklerini belirten Giysi Teknolojileri Öğretmeni Seher Çiftçi; “Burada genellikle Selçuklu desenlerini kullandık. Karatay Müzesi içerisindeki desenleri kullanarak yeleklerimize nakşetmeye çalıştık. Pandemi süreci ile beraber iki yıldır kursiyerlerimizle birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Sandıklarımızdan çıkardığımız Sümerbank kumaşlarımızla çeşitli tasarımlar gerçekleştirdik. Bu anlamda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



Nazilli’de bu tür çalışmaların artırılması için faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Elde Kırkyama Kursu Öğretmeni Niihal Erbakan; “Biz 5 bölümden oluşan bir sergi hazırladık. Sergimize ismini veren zamanda yolculuğa da Göbeklitepe' den başlayarak Kurtuluş Savaşı ve Sümerbank’ın kurtuluşuna kadar olan dönemi yüzyıllara göre yapmaya çalıştık. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için de ayrı bir çevre bölümü oluşturduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sergilenen ürünleri tek tek inceleyen Başkan Özcan, Nazilli’nin değerlerinin korunması ve yaşatılması için yürütülen tüm projelere Nazilli Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.



Dünden Bugüne Zamana Yolculuk isimli kırk yama ve giysi tasarım sergisi 13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

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