Otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilogram kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı; sürücü tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkiinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada sürücü E.T.'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paketlemiş halde 1 kilogram kokain ele geçirildi. Otomobilde sürücü E.T. ile yanındaki A.A. ve İ.Ç. de gözaltına alındı. A.A. ve İ.Ç., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen sürücü E.T ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN
2022-05-09 19:20:32
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