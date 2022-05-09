Kuşadası Belediyesi’nden işgaliye indirimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden işgaliye indirimi

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden işgaliye indirimi

Kuşadası Belediye Meclisi, pazar yerlerinde uygulanan işgaliye ücretlerinde yüzde 20 oranında indirim yapma kararı aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pazar yeri esnafına kira indirimini etiketlerine yansıtmaları çağrısında bulundu.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı Kervansaray’da yapıldı. Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında önemli bir karara daha imza attı. Pandemi döneminin başından bu yana belediye kiracısı esnafa 6 milyon 383 bin TL’lik destekte bulunan Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle zor günler geçiren pazar yeri esnafını da yalnız bırakmadı.

Belediye Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Hayati Atlı, Emre Fazlılar, Gürol Turhan ve Melahat Yaylacı’nın verdiği önerge ile Kuşadası Belediye Meclisi gündemine gelen kent genelindeki pazar yeri kiralarında yüzde 20 oranında indirim yapılması talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

İndirim kararının ardından konuşan Başkan Ömer Günel “Bir yandan artan maliyetler karşısında ayakta durmakta güçlük çeken pazarcı esnafımıza destek olurken bir yandan da günden güne artan enflasyon rakamları karşısında alım gücü giderek düşen hemşehrilerimize destek olmak amacıyla pazar yeri kira bedellerinde indirim yaptık. Biz Kuşadası Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getirdik ve işgaliye gelirlerimizin yüzde 20’lik kısmından vazgeçerek indirime gittik. Pazar yeri esnafımız da uyguladığımız kira indirimini etiketlerine yansıtarak üzerlerine düşeni yapmalıdır. İndirim kararı pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 1 kilo kokainle yakalanan sürücü ...
Kayıp kadın, nehirde aranıyor Kaybolmasının üzerinden 24 saat geçti, bir iz yok
YEREL HABERLER Kayıp kadın, nehirde aranıyor Kaybolmasının üzerinden ...
Efeler Belediyesi’nden Anneler Günü’ne özel oyun
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden Anneler Günü’ne özel oyun
Nazilli’de Dünden Bugüne Zamana Yolculuk Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de Dünden Bugüne Zamana Yolculuk Sergisi ...
ADÜ 'Türkiye Üniversitelerarası Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER ADÜ 'Türkiye Üniversitelerarası Satranç ...
Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Söke Belediyespor ESA Bodrum engelini aştı
YEREL HABERLER Söke Belediyespor ESA Bodrum engelini aştı
Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ...
ADÜ Ziraat Fakültesi Erasmus öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi Erasmus öğrencilerini ağırladı
Matematik ve Fen Festivali Aydın’ı şenlendirdi
YEREL HABERLER Matematik ve Fen Festivali Aydın’ı şenlendirdi
Aydın’da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ...
Uluslararası Folklor Kongresi ADÜ’de başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Folklor Kongresi ADÜ’de başladı
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Hobisiyle dükkanını müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Hobisiyle dükkanını müzeye çevirdi
Didim Belediyesi'nden kadınlara binlerce çiçek
YEREL HABERLER Didim Belediyesi'nden kadınlara binlerce çiçek
Aydınlı Eczacılar gala yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER Aydınlı Eczacılar gala yemeğinde buluştu
Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarından ...
Karşı yöne geçen otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Karşı yöne geçen otomobil zincirleme kazaya yol açtı: ...
Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Feci kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Aydın’da feci kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da feci kaza: 7 yaralı
Aydın’da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Aydın’da kaybolan kadın için arama çalışmaları ...
Kadın muhtardan, Anneler Günü’nde hemcinslerine jest
YEREL HABERLER Kadın muhtardan, Anneler Günü’nde hemcinslerine jest
ADÜ'de 'Organ nakli notları değiştirildi' iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Organ nakli notları değiştirildi' iddiasına ...
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
YEREL HABERLER Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.