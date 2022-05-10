Aydın'da su fabrikasında yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir su fabrikasının depolama ve hammadde bölümünde çıkan yangın panik oluştururken, fabrikanın ilgili bölümleri kullanılamaz hale geldi.



Olay, İsabeyli Mahallesi'ndeki bir su fabrikasında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın depolama ve hammadde bölümünde yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın depolama ve hammadde bölümleri kullanılamaz hale gelirken, bazı bölümler de zarar gördü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma sürüyor.

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