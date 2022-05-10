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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Şan ve Flüt Konseri’ gerçekleşti.



Öğretim Görevlisi Olcay Şahin, Öğretim Görevlisi Zeynep Gergin, Öğretim Görevlisi Aslı Güven’in düzenlediği konserde, Janna Sarıtaş ve Emin Yarkın Çeşmeci’nin piyanosu eşliğinde öğrenciler sahne aldı. Konsere, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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