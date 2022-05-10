Söke’de kamyon sulama kanalına devrildi

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Aydın’ın Söke ilçesi Gölbent Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, bir maden şirketine ait olduğu öğrenilen kamyon sulama kanalına devrildi.



Edinilen bilgiye göre Güllübahçe yolundan Gölbent yoluna seyreden Eyüp K. yönetimindeki 09 AER 140 plakalı kamyon, ilk viraja geldiğinde gidiş yönüne göre yolun sağ tarafında bulunan kanala devrildi. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kamyonun dorsesi sulama kanalına düşerken, devrilen kamyonun şoför mahalli yolda kaldı. Kazayı yaralarla atlatan sürücü Eyüp K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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