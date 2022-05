İçme suyu dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü (2)

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ DE VAR

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir içme suyu dolum tesisinde çıkan, 7 arazöz, 3 tanker, 3 iş makinesi ve 22 personelle müdahale edilen yangında tesisin yakınında park halindeki 2 otomobilin daha zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kundaklama şüphesinin de bulunduğunu belirterek, can kaybının yaşanmamasının çok büyük teselli olduğunu söyledi. Başkan Özcan, "Çevrede güvenlik kameraları da var. Çıkış nedeni mutlaka kamera incelemelerinin ardından ortaya çıkacaktır. Petrokimya fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde iş yerinde çok ciddi şekilde maddi hasar var. Can kaybının olmaması büyük teselli" dedi.

Su fabrikasının üretim kısmında bir sorun olmadığını da belirten Özcan, "Şu an elektrik kesik. Fabrika kısmında, idari bölümlerde herhangi bir sorun yok. İtfaiyenin etkin ve stratejik müdahalesi yangının fabrika binasına sıçramasını engelledi. Elektrik verildiğinde fabrika tekrar faal hale gelebilir. Ham madde ve depolama alanlarında zarar söz konusu. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Böyle büyük işletmelerin de sigortasının olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-05-10 17:00:23



