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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da kırmızı palmiye böceği kontrolleri yapılıyor

İHA

Aydın’da kırmızı palmiye böceği kontrolleri yapılıyor

Aydın’da palmiye ağaçlarında büyük bir yıkıma neden olan kırmızı palmiye böceğinin kontrol altına alınması için çalışmalara başlandı.

Doğal bitki örtüsü ile birçok çeşidin yetişmesine ortam sağlayan Aydın’da, zararlılar ile mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, görevlileri, palmiye ağaçları başta olmak üzere birçok ağacın kurumasına sebep olan kırmızı palmiye böceği için kontrol çalışmalarını gerçekleştiriyor. İl genelinde belirlenen çeşitli lokasyonlarında kurulan istasyonlarda, hurma ağacı başta olmak üzere palmiye ağaçlarında büyük yıkıma neden olan palmiye kırmızı böceğinin popülasyon yoğunluğu ve zarar derecesi takip ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi personelleri tarafından teknik talimatları ile düzenli olarak tuzak sayımları, feromon değişimleri ve zarar görmüş ağaçların tespit edilmesi suretiyle zararlının mücadelesine devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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