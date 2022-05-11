Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ABD'li orta oyuncu Anna Stevenson'la yollar ayrıldı. Stevenson, İtalya temsilcisi Cuneo ile anlaştı. Mavi-beyazlılar, dış transferde ise eski oyuncusu Semra Özer'le prensin anlaşmasına vardı. Son 2 sezonda Sultanlar Ligi'nde PTT'de görev yapan pasör çaprazı Semra, 2 yıl sonra Aydın Büyükşehir Belediyespor'a döndü.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-05-11 10:48:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.